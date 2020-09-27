السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مدير مرور المحافظة المعيّن حديثاً



السيح 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم , العقيد سعد بن مناحي القحطاني بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المحافظة .

وتمنى المحافظُ للعقيدَ القحطاني التوفيق والنجاح في مهام عمله, وحثه على بذل الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

15:38ت م

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