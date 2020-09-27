السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يطلع على سير العملية التعليم بمدارس المنطقة



جيزان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن الخرمي وعددا من منسوبي الإدارتين.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود وزارة التعليم ممثلة بإدارتي التعليم بجازان وصبيا فيما يخص التعليم عن بعد عبر

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

//انتهى//

15:45ت م

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جيزان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن الخرمي وعددا من منسوبي الإدارتين.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود وزارة التعليم ممثلة بإدارتي التعليم بجازان وصبيا فيما يخص التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ، حيث شهد سمو أمير المنطقة والحضور بثا مباشرا لأحد الدروس عبر منصة مدرستي التي تعد واحدة من بدائل العودة إلى المدارس للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا ، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين في المدارس، والتي استفاد منها أكثر من 349 ألف طالب وطالبة ، و36 ألف معلم ومعلمة ، بأكثر من 2600 مدرسة تابعة لإدارتي التعليم بجازان وصبيا.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.//انتهى//15:45ت م0096

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