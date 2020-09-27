اليوم الوطني / رئاسة الحرس الملكي تحتفل باليوم الوطني



الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

احتفت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة، تضمنت عرضا مرئيا تناول إمكانيات الحرس الملكي, ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسَريّة العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية, إلى جانب إقامة "العرضة

// انتهى //

15:46ت م

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الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساحتفت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ90 للمملكة.واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة، تضمنت عرضا مرئيا تناول إمكانيات الحرس الملكي, ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسَريّة العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية, إلى جانب إقامة "العرضة السعودية " على المسرح المعدّ.// انتهى //15:46ت م0097

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