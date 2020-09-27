السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 128 وفاة



الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

ارتفع عدد قتلى السيول والفيضانات في السودان إلى 128 منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان : إن إجمالي الأضرار التي خلّفتها السيول والفيضانات بلغت 128 وفاة و54 إصابة، موضحاً أن 34 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار المنازل، و86 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي.

وأضاف أن الفيضانات تسببت أيضا بتضرر 98 ألفا و550 منزلا، بينها 40 ألفا و444 منزلا تعرضت لانهيار كلي، و58 ألفا و106 تعرضت لانهيار جزئي، كما تضرر 97 ألفا و791 فدّانا زراعيا.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات تسببت كذلك بتضرر 353 من المرافق الصحية والتعليمية والخدمية والمساجد، و401 من المتاجر والمخازن، فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأسا من الماشية.

مما يذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أعلن في 5 سبتمبر الجاري حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، وعدّها منطقة كوارث طبيعية.

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