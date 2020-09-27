السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 3874 إصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "



جاكرتا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 78 حالة وفاة و3874 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 275213 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10386 حالة، مضيفة أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 203014 حالة بعد تسجيل 3611 حالة تعافٍ اليوم.

// انتهى //

15:52ت م

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جاكرتا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 78 حالة وفاة و3874 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" في الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 275213 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10386 حالة، مضيفة أن عدد حالات التعافي من المرض بلغ 203014 حالة بعد تسجيل 3611 حالة تعافٍ اليوم.// انتهى //15:52ت م0099

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