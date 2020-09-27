اليوم الوطني / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني



الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة, بحضور الأمين العام المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

ونوه رئيس الوفد السعودي المكلف العميد الركن يحيى بن محمد عسيري بالدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.

من جهته أشار اللواء المغيدي إلى دور المملكة العربية

// انتهى //

15:55ت م

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الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة, بحضور الأمين العام المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.ونوه رئيس الوفد السعودي المكلف العميد الركن يحيى بن محمد عسيري بالدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.من جهته أشار اللواء المغيدي إلى دور المملكة العربية السعودية كدولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف.// انتهى //15:55ت م0101

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