السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف متبرع بالدم لصحة حفر الباطن خلال العام الماضي



حفر الباطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

بلغ عدد المتبرعين الذين استقبلهم المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة حفر الباطن خلال العام الماضي 1441هـ (5328) متبرعاً ومتبرعة، وذلك خلال حملات التبرع بالدم التي نُفذت بالمحافظة.

وأكدت صحة حفر الباطن على زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنها نفذت خلال جائحة

// انتهى//

15:57ت م

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حفر الباطن 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسبلغ عدد المتبرعين الذين استقبلهم المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة حفر الباطن خلال العام الماضي 1441هـ (5328) متبرعاً ومتبرعة، وذلك خلال حملات التبرع بالدم التي نُفذت بالمحافظة.وأكدت صحة حفر الباطن على زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.وأشارت إلى أنها نفذت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID19" الكثير من المبادرات، تضمنت مبادرة (تبرع بلا تجمع ) لتسهيل إجراءات التبرع بالدم عن طريق تطبيق "وتين"، وسد حاجة بنوك الدم داخل المحافظة.// انتهى//15:57ت م0105

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