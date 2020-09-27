السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة



جدة 10 صفر 1442 هـالموافق 27 سبتمبر 2020 مواس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية , طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

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16:02ت م

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