‏⁧‫تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ بالمملكة والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4683 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 333193 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 600 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 317005 حالة.