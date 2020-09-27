الفضلي : بحضور الأميرة نورة آل سعود وعدد من الوزراء وعمداء الكليات..مركز لندن ومدارس الفجر يطلقا مؤتمر التعليم في الوطن العربي مساء 27 سبتمبر على zoom

سلوى المري-لندن:

ينطلق مساء الأحد 27 سبتمبر المؤتمر الدولي العاشر لمركز لندن للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مدارس الفجر النموذجية بالقدس على منصة zoom الالكترونية بحضور كلا من الرئيس الفخري لمركز لندن صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد ال سعود و الرئيس الفخري لمركز كامبريدج صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت مساعد ال سعود وبحضور وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين د. أحمد المجدلاني .

وقال راعي المؤتمر رئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي في مؤتمر صحافي قبيل انطلاق الجلسات العلمية : أهنئ كافة الباحثين المشاركين على جهودهم العلمية فقد زودونا بأفكار مثمرة شكلت قيمة علمية كبيرة ان شاء الله تثري العملية التعليمية في الوطن العربي ، مشيراً الى أن اللجان العلمية والتحضيرية والإعلامية والتنسيقية أنهت أعمالها وتتأهب لمتابعة الجلسات العلمية وهي جوهر المؤتمر في انتظار حصد الثمار وتقديم توصيات تسهم في حلحلة الازمات التعليمية في الوطن العربي خاصة في ظل الأزمات مثل ازمة كوفيد 19 .

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وتابع الفضلي : سار فريق العمل المؤلف من مركز لندن ومدارس الفجر على النهج العمي القويم في المؤتمرات العلمية الدولية وهنا لابد من تقديم الشكر لمدير عام المؤتمر د. محمد عبد العزيز وفريق عمله من مركز لندن ومن مدارس القدس .

كما أشيد بكافة العلماء والمسؤولون الرسميون الذين حرصوا على تأكيد الحضور ان شاء الله وهم أكثر من ثلاثمئة عالم وعالمة ومختص ومختصة ومسؤولون رسميون ومهتمون بالقضايا التعليمية والتربوية في الوطن العربي حيث يشارك في حفل الافتتاح جمع غفير من العلماء والمسؤولون منهم عضوا مجلس إدارة مركز لندن للبحوث أ.د محمد ابوحمور وزير الاقتصاد الأردني الأسبق و أ.د هاني هلال وزير البحث العلمي الأسبق بمصر ورئيس مؤسسة الزكاة الدولية الدكتور رياض الخليفي ورئيس اكاديمية البورك العلمية أ.د طلال النداوي ورئيس الهيئة العلمية الاستشارية العليا لمجلة بحوث العلمية المحكمة أ.د كوثر الأبجي عميد كلية التجارة السابقة جامعة بنى سويف ورئيس تحرير مجلة بحوث أ.د عبد الملك الدناني / كلية الاتصال الجماهيري و الأستاذ فتحي ناطور رئيس الاتحاد الدولي للإعلام الالكتروني و د. زهير إبراهيم العباد – رئيس جمعية الصحافيين بالكويت وأ. عواطف ال ثنيان رئؤس هيئة المرآة بالسعودية

و أ.د عبد الكريم الوزان / رئيس قسم الإعلام اكاديمية البورك العلمية بالدانمارك ونخب أكاديمية من عدة جامعات عربية يتقدمهم سبعة من عمداء الكليات هم :- ا.د حسن السوادي انجيبان / عميد كلية البنات جامعة ذي قار و أ.د عبد المحسن كاظم /عميد كلية التربية الاساسية جامعة ميسان و أ.د عمار العمري /عميد البحث العلمي جامعة آل البيت و أ.د محمد القضاه /عميد كلية الآداب الجامعة الأردنية و أ. د مشتاق طال الندا رئيس جامعة الأنبار و أ.د احمد عبد المحسن كاظم/عميد كلية التربية الاساسية جامعة ميسان و ا.م.د.عبد الباري مايح ماضي / عميد كلية التربية الأساسية بنات جامعة ذي قار و أ.د عارف عبد صايل / عميد كلية الآداب جامعة الأنبار و أ.د محمد زين / عميد كلية علوم الاتصال جامعة المنيا بمصر.

وأضاف الفضلي : عبر أيامه الثلاث سيناقش المؤتمر ان شاء الله ستون بحثاً علمياً وثلاث ورش عمل حول محاور غطت كل تحديات التعليم في الوطن العربي لاستشراف المستقبل بعد ان تقدم للمؤتمر 80 بحثا لكن اللجنة العلمية المحكمة أجازت 60 منها فقط واعتذرت للباقي وأتت البحوث من اثنى عشرة دولة عربية هي بحسب ترتيب العدد الأكبر ( فلسطين – الجزائر – المغرب العراق – الأردن – مصر – الكويت – لبنان – السعودية – اليمن – تونس – السودان بريطانيا ) املين الخروج بتوصيات مثمرة ان شاء الله .