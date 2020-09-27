“المواصفات” تجدد التحذير من ترك الشواحن المتنقلة أو العبوات المضغوطة داخل المركبات

بلادي – الرياض :جددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الأحد)، تحذيرها من ترك الشواحن المتنقلة أو العبوات المضغوطة داخل المركبات.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو، أن البعض يترك الشواحن المتنقلة وعبوات الغاز أو العطور أو العبوات المضغوطة داخل المركبة، مؤكدة أن ذلك يشكل خطرا ويجعل هذه المواد عرضة للانفجار بسبب حرارة الجو.

يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو أظهر تعرض الأجزاء الداخلية لمركبة مواطن لأضرار بالغة بعد انفجار بطارية هاتف جوال تركها داخلها.