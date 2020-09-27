“الداخلية”: إيقاف النظر في الطلبات الورقية للحصول على تصاريح السفر خارج المملكة

بلادي – الرياض :أكدت وزارة الداخلية إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها من أجل الحصول على تصاريح سفر لخارج المملكة ولم يُبت فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، أن على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم عبر منصة “أبشر” وفق الآلية المعلن عنها.

وأشار إلى أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقا للشروط المعلنة، ومتضمناً المستندات والوثائق المطلوبة.