نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد الكلية التقنية lms.elearning.edu.sa تسجيل دخول المؤسسة العامة للتدريب التقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد التقنية هى منصة الكترونية للتعليم عن بعد في ظل هذه الاجراءات الاستثنائية التي تشهدها البلاد، فمن خلال بلاك بورد الكلية التقنية يمنكم تسجيل الدخول لمتابعة كافة الدروس والمحاضرات والامتحانات في المؤسسة العامة للتدريب التقني حيث هناك عمليات بحث مكثفة عن بلاك بورد التقنية حتى يسهل على الطلاب متابعة كافة الدروس الخاصة بهم، حيث بلغ عدد المدربين في الكلية التقنية ما يقرب من 8000 مدرب الكترونياً، وبغلت عمليات الدخول على بلاك بورد الكلية التقنية ما يزيد عن 600.000 عملية تسجيل الدخول على المنصة.

بلاك بورد الكلية التقنية

بلاك بورد التقنية متاح طوال اليوم للمدربين والطلاب فهو اداة الوصل بين الطالب والمعلم وفق الخطة الدراسية للمؤسسة العامة للتدريب التقني الذي شهد قبولاً موسعاً في الفترة الأخيرة، حيث أن الكلية التقنية تخرج جيلاً جديداً من المعرفة يحتاجه سوق العمل وفق الخطة الرقمية التي تسعى اليها السعودية بالتزامن مع رؤية الممكلة 2030.

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رابط بلاك بورد التقنية

الآن يمكنكم بكل سهولة الدخول على رابط تسجيل بلاك بورد التقنية والبدء في تلقي المحاضرات والاختبارات التي تقررها الكليات التقنية في مختلف المناطق السعودية، واليكم خطوات تسجيل دخول بلاك بورد التقنية بكل سهولة.

الدخول على رابط بلاك بورد التقنية lms.elearning.edu.sa ومتابعة الخطوات.

ادخال اسم المستخدم “رمز الكلية وآخر 3 أرقام من رقم تعريف المتدرب”.

كتابة كلمة مرور بلاك بورد التقنية وهى رقم الهوية للطالب ويمكنه تغييرها في اي وقت.

كتابة رقم الجوال.

ثم تسجيل الدخول وبهذه الخطوات يتم تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية بكل سهولة ويسر.

رقم بلاك بورد التقنية

كما يمكنكم اجراء المزيد من الاستفسارات حول الكلية التقنية وذلك بالتواصل على رقم خدمة عملاء المستفيدين، من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً على الرقم التالي Tel: 011-2896664