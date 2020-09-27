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عمر شويل - جدة تمويل شخصي يبدأ من 5 الاف ريال سعودي حتي 500 الف ريال سعودي حرصت العديم من البنوك بتقديم الكثير من الخدمات للعملاء الكرام، بعد تفشي فيرس كورونا المستجد بكافة أنحاء العالم، وقد اتخذت المملكة العربية السعودية الكثير من الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي انتشار فيرس كورونا، حيث أن بنوك المملكة قدمت الكثير من الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل العمليات المصرفية على كافة العملاء، وهذا قد منحت قروض للتمويل الشخصي للمتقاعدين فقد يتم صرفه طبقاً لقواعد الأحكام التابعة للشريعة الإسلامية إلى جانب أن التمويل الشخصي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية إلى 500,000 ريال سعودي، وتصل مدة تقسيط المبلغ حتى 5 سنوات، منذ أن يحصل المتقدم على القرض، لذا نحن اليوم سوف نتعرف عن طريق مقالنا هذا على شروط التقديم وطريقة الحصول عليه.

تمويل شخصي يبدأ من 5 الاف ريال سعودي



التمويل إسلامي ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

بإمكان العميل أن يحصل على تمويل شخصي قد يصل من 5 ألاف ريال وحتى 500,000 ريال سعودي.

تمنحك تمويل إضافي يكمل التمويل الأول

مدة سداد طويلة تصل إلى خمس سنوات منذ بداية أن يحصل عليه المتقدم، وتوفير الكثير من أنظمة السداد المتميزة

الموافقة بشكل مباشر على تقديم طلب بالمبلغ المرغوب به بوقت قصير

عند حالة الوفاة أو التعرض للكثير من مشاكل الإعاقة تسقط عنه المديونية التي تتعلق بالتمويل

شروط الحصول على تمويل شخصي

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 40 سنة.

لا يقل المرتب الشهري الخاص بالمتقاعدين عن 200 ريال سعودي.

يجب أن يشترك ببرنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتقاعد، لكي يتم صرف التمويل

الشخصي للمتقدمين وكل من يرغب بالحصول عليه.

كيفية التقديم للتمويل الشخصي للمتقاعدين

يستطيع أي شخص متقدم للحصول على المعاش، أن يقوم بتحديد المبلغ الذي يريد أن يحصل عليه طبقاً ما يحصل عليه من راتب شهري خلال الشهر.

1-يتوجه بالدخول للموقع الإلكتروني للقيام بطلب تسجيل طلب التمويل عن طريق الدخول على هذا (اضغط هنا)

2-بعد ذلك يتم الدخول على الموقع ويتم إضافة بيانات التمويل الشخصي المطلوب.

3-ونبدأ بالتسجيل وتحديد المبلغ التمويلي المرغوب به، وبعد ذلك يتم تسجيل اسم العميل وإضافة رقم الهوية الوطنية، ثم 4-نقوم بتسجيل رقم الهاتف المحمول، ورقم البريد الإلكترونية مع إضافة جهة العمل.