

ع / عام / أمانة العاصمة المقدسة تطلق منصة "صوت العملاء"

مكة المكرمة 10صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أطلق معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم , منصة "صوت العملاء" التي تمكن إدارات الأمانة من الاستماع لمقترحات وملاحظات العملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مشاريع الإدارة العامة للتقنية الرقمية لتحسين خدمات الأمانة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي أهمية الاستماع لصوت المستفيد لتحسين الخدمات الرقمية وتمكين إدارات الأمانة من تقديم الخدمات بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح مدير عام التقنية الرقمية المهندس نايف هوساوي أن منصة صوت العملاء التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة اليوم ضمن المرحلة الأولى من الخدمات المقدمة بالتقنيات الحديثة هي منصة تعمل على رفع مستوى الخدمات وإشراك المستفيدين في تطوير الأعمال بشكل غير مباشر؛ مستهدفة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وصوت العملاء في تحسين الخدمات.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تطوير وتحسين تجربة المواطن بشكل مستمر من خلال الابتكار والإبداع في الوصول إلى المستفيدين وتطوير المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة للتعرف على تجربة العملاء.

// انتهى //

16:55ت م

0128





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنويه: مستقبلي (واس) برجاء إلغاء خبرنا رقم 118 وإليكم بديل عنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة الانباء السعودية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.