

جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز -عن بعد- اليوم باليوم الوطني الـ90 للمملكة، وانطلاق الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد بعنوان "وطني همم.. أمجادنا قمم"، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

واشتمل الحفل على عرض مرئي بعنوان "فلم رسائل في حب الوطن", وقصيدة شعرية بعنوان "عهد الوفاء"، وكذلك فلم بعنوان "فخر الوطن".

كما اشتمل الحفل على كلمة لمعالي رئيس الجامعة, وكلمة لعميد شؤون الطلاب, وكلمة لمساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة.

بعد ذلك كرم معالي رئيس الجامعة القطاعات الطبية بالجامعة, ثم أطلق الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد.

// انتهى //

17:06ت م

0130





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الوطني / جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي باليوم الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة الانباء السعودية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.