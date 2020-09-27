السعودية اليوم / "رئاسة شؤون الحرمين" و "وزارة الحج" تناقشان المرحلة الأولى لأداء العمرة



مكة المكرمة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والارشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أداءها وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانبه نوه معالي وزير الحج والعمرة بالجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والقياديين بالرئاسة.

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17:28ت م

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