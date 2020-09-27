ثقافي / احتفاءً بيوم الزراعة العربي.. "البيئة" تقيم ندوةً علمية افتراضية ومعرضاً زراعياً بالأحساء.. وتكرِّم عدداً من المزارعين



الأحساء 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم معرضاً زراعياً في إحدى المَزارع النموذجية بمحافظة الأحساء ضمن احتفالها بيوم الزراعة العربي بالتوازي مع الاحتفال الرسمي الذي تقيمه "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بالخرطوم، بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة

كما تضمنت المناسبة -التي حضرها نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبد العزيز الرشود، ومدير فرع الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل- تكريم عدد من المزارعين الريفيين المشاركين في المعرض، إضافة إلى عقد ندوة افتراضية بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية"، أقامتها الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي.

حيث سلَّط الدكتور سليمان الخطيب الضوء على زراعة الواحات في المناطق الريفية، كما تحدث كلٌّ من الدكتور محمد النويران والدكتور عبد العزيز الشعيبي عن برنامج التنمية الريفية في المملكة وأبرز إنجازات الوزارة في هذا البرنامج والدعم المقدَّم لإنجاحه، بينما تناول الدكتور إبراهيم عارف زراعة المدرجات في المناطق الريفية وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

ويركز الاحتفاء بيوم الزراعة العربي لهذا العام على موضوع التنمية الريفية الذي يعدُّ من أهم القضايا الرئيسة التي تدور حولها المناقشات في أروقة المنظمات الدولية حالياً، وخاصة بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تعكف الحكومات حول العالم على سَنِّ الأنظمة والقوانين التي تدعم صغار المزارعين، ومربي المواشي في المناطق الريفية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه، وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حدة الفقر.

وقد أولت المملكة العربية

// انتهى //

17:28ت م

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الأحساء 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم معرضاً زراعياً في إحدى المَزارع النموذجية بمحافظة الأحساء ضمن احتفالها بيوم الزراعة العربي بالتوازي مع الاحتفال الرسمي الذي تقيمه "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بالخرطوم، بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا ".كما تضمنت المناسبة -التي حضرها نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبد العزيز الرشود، ومدير فرع الوزارة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل- تكريم عدد من المزارعين الريفيين المشاركين في المعرض، إضافة إلى عقد ندوة افتراضية بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية"، أقامتها الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي.حيث سلَّط الدكتور سليمان الخطيب الضوء على زراعة الواحات في المناطق الريفية، كما تحدث كلٌّ من الدكتور محمد النويران والدكتور عبد العزيز الشعيبي عن برنامج التنمية الريفية في المملكة وأبرز إنجازات الوزارة في هذا البرنامج والدعم المقدَّم لإنجاحه، بينما تناول الدكتور إبراهيم عارف زراعة المدرجات في المناطق الريفية وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.ويركز الاحتفاء بيوم الزراعة العربي لهذا العام على موضوع التنمية الريفية الذي يعدُّ من أهم القضايا الرئيسة التي تدور حولها المناقشات في أروقة المنظمات الدولية حالياً، وخاصة بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تعكف الحكومات حول العالم على سَنِّ الأنظمة والقوانين التي تدعم صغار المزارعين، ومربي المواشي في المناطق الريفية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه، وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حدة الفقر.وقد أولت المملكة العربية السعودية التنمية الريفية الزراعية المستدامة أهميةً خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، كما احتلت مكانةً كبيرة ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية، حيث قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2020م – 2026م، بدعم مالي سخي تجاوز 8 مليارات ريال.// انتهى //17:28ت م0132

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثقافي / احتفاءً بيوم الزراعة العربي.. "البيئة" تقيم ندوةً علمية افتراضية ومعرضاً زراعياً بالأحساء.. وتكرِّم عدداً من المزارعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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