اليوم الوطني / سمو أمير منطقة الرياض يرعى حفل فعاليات اليوم الوطني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تقيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء اليوم, حفل انطلاق فعاليات اليوم الوطني التسعين للمملكة, ذلك عبر (قناة عين وقناة الجامعة الفضائيتين)، حساب الجامعة على تويتر في تمام الساعة الثامنة مساء.

وثمن معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل الجامعة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يديم على البلاد أفراحها وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية والعزة والنصر والأمن والأمان.

وبين معاليه أن جامعة الإمام بجميع وحداتها وكلياتها (في المدينة الجامعية ، ومدينة الملك عبدالله للطالبات ، ومعاهدها في الداخل والخارج) حرصت وشجعـت على الاحتفاء باليوم الوطني التسعين؛ عبر جدولة وخطة زمنية طوال أيام هذا الأسبوع، مشتملة على برامج وفعاليات ومسابقات متنوعة إسهاماً من الجامعة في تقديم ما يليق بهذه المناسبة العزيزة ومكانة الوطن الغالي.

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17:29ت م

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