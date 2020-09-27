اليوم الوطني / السديس يطلق فعاليات ملتقى "ذكرى التوحيد والتلاحم والتراحم"



مكة المكرمة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم فعاليات ملتقى الرئاسة العامة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، بحضور أصحاب المعالي والوكلاء، وعدد من الجهات الأمنية، والجهات العاملة بالمسجد الحرام.

وتشتمل الفعاليات -التي تستمر ثلاثة أيام- على جلسات يشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي, تشمل إبراز الجهود في الحرمين، والخطة التطويرية للرئاسة (٢٠٢٤)، وجودة الخدمات في الحرمين الشريفين، وكذلك تعزيز قيم المواطنة لدى المنسوبين, إلى جانب استعراض توسعات الحرمين في العهد السعودي، وتسخير التقنية والترجمة لقاصدي الحرمين، وفن إدارة الأزمات، ودور المرأة في خدمة القاصدين، والدور الإرشادي، وتقنيات التعليم عن بُعد.

// انتهى //

17:29ت م

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