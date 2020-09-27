اليوم الوطني / سمو أمير نجران يرعى احتفالات التعليم باليوم الوطني الـ90



نجران 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ،احتفالات التعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة ،وذلك بمسرح التعليم بنجران.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم القي مدير عام تعليم منطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي كلمة بهذه المناسبة .

ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن "

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير نجران هدية تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

17:31ت م

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نجران 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ،احتفالات التعليم بالمنطقة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة ،وذلك بمسرح التعليم بنجران.وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم القي مدير عام تعليم منطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي كلمة بهذه المناسبة .ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن " منصة مدرستي " يستعرض ما يقدم من خدمات تعليمية للطلاب والطالبات لمواصلة دراستهم عن بُعد،كما قدم طلاب التعليم أوبريتاً إنشاديا بعنوان "سنابل العطاء".وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير نجران هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //17:31ت م0137

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