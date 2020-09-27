نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسوية الخلافات العمالية هيئات فض النزاعات واختصاصاتها في نظام العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تسوية الخلافات العمالية ودياً عبر بوابة وزارة الموارد البشرية من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنهاء النزاعات العمالية بأنواعها، وتنقسم هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات، والهيئة العليا لتسوية الخلافات، وتختص الهيئات الابتدائية بالفصل بشكل مبدئي في بعض الخلافات العمالية وبشكل نهائي في البعض الآخر، بينما تفصل الهيئة العليا بشكل قطعي ونهائي في كافة قرارات الهيئات الابتدائية.

هيئات تسوية الخلافات العمالية ودياً واختصاصاتها

في موضوعنا اليوم سوف نشرح بالتفصيل اختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية وأنواعها، وإجراءات نظر دعاوي التسويات والنزاعات العمالية كما أوضحتها وزارة الموارد البشرية.

أولا الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية

تختص الهيئة الابتدائية بالفصل بشكل نهائي في تسوية بعض الخلافات العمالية والنزاعات وهي:

الخلافات العمالية التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها عشرة آلاف ريال. الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. فرض العقوبات على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة العقوبة المالية لها خمسة آلاف ريال سعودي.

كما تختص الهيئة الابتدائية بالفصل بشكل مبدئي في تسوية الخلافات والنزاعات التالية:

الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمة عقوبتها عشرة آلاف ريال. خلافات التعويض عن إصابات العمل، وذلك مهما بلغت القيمة المادية للتعويض. خلافات الفصل عن العمل وفسخ العقد. فرض العقوبات على المخالفات التي تتجاوز قيمة العقوبة المالية لها خمسة آلاف ريال سعودي، وكذلك فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

الهيئة العليا لتسوية الخلافات والنزاعات العمالية

تفصل الهيئة العليا لتسوية الخلافات بشكل قطعي ونهائي في كافة قرارات الهيئات الابتدائية فيما يخص الخلافات العمالية، وتتكون دوائر الهيئة العليا من 3 أعضاء على الأقل من أصحاب الخبرة في مجال تسوية الخلافات العمالية، وذلك بشرط أن يكونوا من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق، وتختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيافي كل قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع دعاوى الاستئناف أمامها.

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آلية نظر دعوى النزاعات العمالية

ً مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، وإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيا واجب التنفيذ، وتُعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.

ترفع دعاوى تسوية الخلافات العمالية من خلال مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية للخلافات الواقعة في دائرة اختصاصه، وعلى مكتب العمل أن يقوم قبل إحالة النزاع إلى الهيئة بمحاولة تسوية النزاع بشكل ودي، وكل هيئة من تلك الهيئات لها حق إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بعملية الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها، وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على كافة المستندات والسجلات الضرورية.

شروط قبول دعوى الخلافات العمالية

1 – لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء عالقة العمل .

2 – لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام.

3 – لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.

شروط وأحكام تسوية النزاعات

لا يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية والفصل فيها أن تمتنع عن إصدار قرارها بشأن الدعوى بحجة عدم وجود نص يمكن الرجوع إليه، وفي هذه الحالة عليها بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والسوابق القضائية وقواعد العدالة، ويجوز للعامل وصاحب العمل الاتفاق على تسوية الخلافات بطريقة التحكيم، ويمكن الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، أو من خلال نص موجود في عقد العمل يتم الاتفاق عليه قبل توقيع العقد.

من شروط تسوية الخلافات العمالية أيضا، أنه لا يجوز لأي من طرفي الخلاف سواء العامل أو صاحب العمل إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه، كما يجوز للهيئة الصادرة للقرار محل النزاع أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر نفقات الدعوى أو بعضها، أيضا لا يجوز لصاحب العمل أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل، وذلك حتى الانتهاء من نظر الدعوى واتخاذ قرار نهائي بشأن الخلاف.