آلية احتساب المعاش وتسوية مكافأة نهاية الخدمة في نظام التقاعد للمدنيين والعسكريين

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عمر شويل - جدة حددت المؤسسة العامة للتقاعد آلية احتساب وتسوية المعاش التقاعدي في نظام التقاعد المدني والعسكري، في حالة توافر شروط حالات استحقاق التقاعد على المستفيد، وكذلك أوضحت طريقة تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين والعسكريين، والتي يتم احتسابها في حالة عدم توافر أي من حالات استحقاق المعاش التقاعدي لدى المتقاعد، فيتم تعويضه عن ذلك من خلال صرف مكافأة مالية لمرة واحدة تسمى مكافأة نهاية الخدمة.

آلية احتساب المعاش وتسوية المكافأة في نظام التقاعد المدني والعسكري

تختلف آلية احتساب المعاش التقاعدي وتسوية مكافأة نهاية الخدمة ما بين النظام المدني والنظام العسكري، وفي السطور القليلة التالية سوف نشرح بالتفصيل آلية تسوية المعاش والمكافأة في كل منهما.

تسوية المعاش التقاعدي للمدنيين

يتم احتساب المعاش التقاعدي للمدنيين بقسمة واحد على أربعين من آخر راتب أساسي تقاضاه المتقاعد عند نهاية خدمته بجهة العمل، وتتم تسوية المعاش كالتالي:

المعاش التقاعدي المستحق للمتقاعد يساوي حاصل ضرب آخر راتب أساس تقاضاه المتقاعد مضروبا في مدة الخدمة في جهة العمل بالأشهر ،ثم يتم قسمة الناتج على 480.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة الوفاة أو العجز بسبب ليس له علاقة بالعمل.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 80% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة الوفاة أو العجز بسبب له علاقة بالعمل أو أثناء وجوده بالعمل.

تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين

في حالة ما إذا كانت مدة الخدمة بجهة العمل أقل من 10 سنوات، يتم تسوية المكافأة من خلال حاصل ضرب آخر راتب أساس تقاضاه المتقاعد مضروبا في عدد السنوات العشر مضروبا في مدة الخدمة بالأشهر. في حالة ما إذا كانت مدة الخدمة بجهة العمل الخدمة أكثر من 10 سنوات وأقل من 25 سنة، يتم تسوية المكافأة من خلال حاصل ضرب آخر راتب أساس تقاضاه المتقاعد مضروبا في 11 مضروبا في مدة الخدمة بالأشهر. يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفات المستقيلات بسبب الزواج بنسبة 11% من آخر راتب، ولكن يشترط استكمال سنة التجربة. الأفراد الذين لم تبلغ مدة خدمتهم بجهة العمل 15 سنة، وتم إلغاء وظيفتهم أو تم فصلهم لسبب غير تأديبي، يتم تسوية مكافأة نهاية الخدمة من خلال حاصل ضرب آخر راتب أساس تقاضاه المتقاعد مضروبا في 14 مضروبا في مدة الخدمة بالأشهر.

تسوية المعاش في النظام العسكري

يتم احتساب المعاش التقاعدي للمدنيين بقسمة واحد على خمس وثلاثون من آخر راتب أساسي تقاضاه المتقاعد عند نهاية خدمته بجهة العمل، وتتم تسوية المعاش كالتالي:

المعاش التقاعدي المستحق للمتقاعد يساوي حاصل ضرب آخر راتب أساس تقاضاه المتقاعد مضروبا في مدة الخدمة في جهة العمل بالأشهر ،ثم يتم قسمة الناتج على 420.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 70% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة الوفاة أو العجز بسبب ليس له علاقة بالعمل.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 80% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة العجز الجزئي بسبب له علاقة بالعمل أو أثناء وجوده بالعمل.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 100% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب له علاقة بالعمل أو أثناء وجوده بالعمل.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل 80% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد، وذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي بسبب له علاقة بالعمليات والتدريبات الحربية.

يتم تسوية المعاش التقاعدي بما يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، وذلك في حالة الإصابة بعجز كلي أو الوفاة بسبب له علاقة بالعمليات والتدريبات الحربية.

تسوية المكافأة للعسكريين