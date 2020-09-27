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عمر شويل - جدة كان تشعر الامة الاسلامية بالحزن الشديد هذا العام بسبب توقف موسم الحج والعمرة، وذلك لضمان الأمان بعد جائحة فيروس كورونا خوفاً من انتشار المرض، ولكن جاء خبر سعيد هذه الأيام يفيد بأن سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي أصدر قرار بعودة العمرة ولكن مع بعض الشروط الاحترازية للحفاظ على صحة المعتمرين، ومن هذه الشروط التسجيل على تطبيق اعتمرنا الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة، تعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل على تطبيق اعتمرنا وموعد العمرة.

طريقة التسجيل على تطبيق اعتمرنا وموعد العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه سوف يتم البدء في عودة رحلات العمرة في بداية شهر أكتوبر من عام 2020 الموافق 17 صفر لعام 1442 هجريًا، لكن يجب على المعتمر اتباع بعض الخطوات الهامة والمطلوبة والتسجيل عبر تطبيق توكلنا الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مع بداية انتشار المرض للحد منه والسيطرة عليه، كما يجب أيضًا التسجيل على تطبيق اعتمرنا الذي أنشأته الوزارة قريبًا ليكون هناك أسبقية في الحجز حيث أن الأمر سوف يأتي بشكل تدريجي وسوف يكون عدد المعتمرين محدود لا يتعدى 30% من أجل عدم انتشار العدوى مجدداً والتمكن السيطرة وأخذ الإجراءات الصحية السليمة.

طريقة التسجيل على تطبيق اعتمرنا

تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي وأبل ستور ويمكن فعل ذلك 9/27/2020

يجب على الشخص الذي يريد الحجز في رحلة العمرة ملئ جميع البيانات المطلوبة اختيار الموعد الخاص بالعمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام او المسجد النبوي.

لن يحصل المتقدم على تصريح العمرة قبل التسجيل في تطبيق توكلنا للتأكد من أنه لا يحمل فيروس كورونا

يمكن للمتقدم حرية اختيار المواعيد وفقاً المواعيد المتاحة

القوانين التي يجب اتباعها بعد الحصول تصريح العمرة

بعد أن يحصل المتقدم على تصريح العمرة هناك بعض القوانين التي يجب اتباعها.