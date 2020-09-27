نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسوية مكافأة نهاية الخدمة عبر وزارة الموارد البشرية في قانون العمل السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية آلية احتساب وتسوية مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء عقد العامل، وأوضحت كافة الحالات التي يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها، وتشمل حالة ترك العامل للعمل لسبب قهري أو في حالة الاستقالة أو انتهاء عقد العمل، وكذلك كشفت الوزارة عن الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها أن يقوم بفسخ العقد دون مكافأة العامل أو تعويضه
آلية تسوية مكافأة نهاية الخدمة
في حالة انتهاء عقد العمل والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المنشأة، فإنه يجب على صاحب العمل أن يلتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل، ويتم احتسابها وتسويتها على أساس راتب نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، بالاضافة إلى راتب شهر عن كل عام من الأعوام التي تلي العام الخامس من الخدمة، ويتم اعتبار آخر الراتب حصل عليه العامل أساسا لحساب قيمة المكافأة، كما يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في خدمة المنشأة.
حالات انتهاء عقد العامل وتسوية المكافأة
في حالة انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المنشأة بسبب استقالة العامل، فإنه يتم تسوية مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
- إذا قضي العامل عامين على الأقل في خدمة المنشأة أو جهة العمل ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات، فإنه يستحق ثلث المكافأة.
- إذا تجاوزت مدة خدمة العامل بجهة العمل خمس سنوات ولم تتجاوز عشر سنوات، فإنه يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا قضي العامل عشر سنوات فأكثر في خدمة جهة العمل، فإنه يستحق المكافأة كاملة.
يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على ألا يتم احتساب بعض عناصر الراتب المتغيرة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة، مثل العناصر التي تتضمن عمولات المبيعات وهي نسبة غير ثابتة شهريا، وفي حالة مغادرة العامل لجهة العمل لظروف قهرية وترك العمل لديها فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة، كذلك في حالة ترك العاملة للعمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ونفس الأمر في حالة ترك العاملة للعمل خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها.
إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل العامل وكان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، فيجب على صاحب المنشأة دفع حقوقه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ انتهاء العقد، وإذا انتهت خدمة العامل بجهة العمل بسبب انتهاء العقد وكان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، فإنه يجب على صاحب العمل دفع حقوقه في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، مع خصم أي دين مستحق لصاحب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
حالات فسخ العقد دون مكافأة العامل
حددت وزارة الموارد البشرية الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد مع العامل، وذلك دون دفع أو تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض العامل عن خدمته، مع إتاحة الفرصة للعامل لكي يوضح أسباب معارضته لفسخ العلاقة التعاقدية.
فسخ العلاقة التعاقدية دون مكافأة نهاية الخدمة
- في حالة ما إذا تم تسجيل واقعة اعتداء من جانب العامل ضد صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو زملائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسبب أمور تخص العمل، فإنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون تسوية مكافأة نهاية الخدمة.
- في حالة إذا لم يقوم العامل بواجباته العملية عن عمد ولم يؤدي التزاماته الجوهرية التي يتضمنها عقد العمل، أو إذا لم يقم بمراعاة تعليمات الأمن والسلامة رغم إنذاره كتابة.
- إذا حصل العامل على العمل بالتزوير أو إذا تم إثبات اتباع العامل سلوكا سيئا، فإنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون تسوية مكافأة نهاية الخدمة.
- ارتكب العامل أعمال مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا ثبت استغلاله لمركزه الوظيفي بطريقة غير قانونية للحصول على مكاسب شخصية.
- إذا تم إثبات إفشاء العامل لأسرار العمل الصناعية أو التجارية، أو إثبات تقصيره عمدا في عمله بهدف إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.
- يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون تسوية مكافأة نهاية الخدمة إذا كان العامل قد تم تعيينه تحت الاختبار.
- إذا تجاوزت مدة تغيب العامل عن الحضور بجهة العمل في السنة الأولي من العقد 30 يوم متفرقة بدون سبب مشروع، فإنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد بشرط إنذاره كتابياً بعد 20 يوما من الغياب.
- إذا تجاوزت مدة تغيب العامل عن الحضور بجهة العمل في السنة الأولي من العقد 15 يوم متتالية بدون سبب مشروع، فإنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون تسوية مكافأة نهاية الخدمة بشرط إنذاره كتابياً بعد 10 يوما من الغياب.
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