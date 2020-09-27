السعودية اليوم / الأردن تسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.

// انتهى //

18:44ت م

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عمّان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.// انتهى //18:44ت م0156

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