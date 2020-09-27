السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحتفل بيوم الزراعة العربي



الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها في الخرطوم اليوم "بيوم الزراعة العربي للعام 2020" الذي يأتي تحت شعار "تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري في كلمته بالاحتفال عبر تقنية الفيديو: إن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات الرئيسية في الوطن العربي التي تشكل التحديات الهيكلية وارتفاع النمو السكاني الأهم في قضية الأمن الغذائي .

وأضاف أن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات في الوطن العربي، مشيرا إلى أن المجتمعات الريفية العربية تختص بالزراعة إلا أنها تعاني من تدنٍ كبير في الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الفقر، وتفشي البطالة، وتردّي الأوضاع التعليمية والصحية، وضعف الخدمات الداعمة للتنمية الريفية المتكاملة.

وأكد اهتمام المنظمة بالريف وتطوير قدرات الأنشطة الريفية الزراعية وغير الزراعية في إطار إستراتيجية المنظمة للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعِقدين 2020-2030، التي تهدف إلى دعم الاستقرار في المجتمعات الريفية، كما يهدف إلى استدامة الموارد الزراعية العربية، والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية الريفية المولِّدة للدخل في الدول العربية، وتنفيذ الأنشطة التي تعمل على تمكين المرأة الريفية، وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية بما يتيح ترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الريف العربي، كما أن منهج المشاركة يقتضي إسهام جميع أفراد المجتمع في عمليات التنمية، مما يحقق زيادة فعالية مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزراعية العربية المستدامة.

// انتهى //

18:57ت م

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الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساحتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها في الخرطوم اليوم "بيوم الزراعة العربي للعام 2020" الذي يأتي تحت شعار "تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا ".وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري في كلمته بالاحتفال عبر تقنية الفيديو: إن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات الرئيسية في الوطن العربي التي تشكل التحديات الهيكلية وارتفاع النمو السكاني الأهم في قضية الأمن الغذائي .وأضاف أن قضية الأمن الغذائي من أبرز التحديات في الوطن العربي، مشيرا إلى أن المجتمعات الريفية العربية تختص بالزراعة إلا أنها تعاني من تدنٍ كبير في الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الفقر، وتفشي البطالة، وتردّي الأوضاع التعليمية والصحية، وضعف الخدمات الداعمة للتنمية الريفية المتكاملة.وأكد اهتمام المنظمة بالريف وتطوير قدرات الأنشطة الريفية الزراعية وغير الزراعية في إطار إستراتيجية المنظمة للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعِقدين 2020-2030، التي تهدف إلى دعم الاستقرار في المجتمعات الريفية، كما يهدف إلى استدامة الموارد الزراعية العربية، والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية الريفية المولِّدة للدخل في الدول العربية، وتنفيذ الأنشطة التي تعمل على تمكين المرأة الريفية، وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية بما يتيح ترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الريف العربي، كما أن منهج المشاركة يقتضي إسهام جميع أفراد المجتمع في عمليات التنمية، مما يحقق زيادة فعالية مشاركة المرأة الريفية في التنمية الزراعية العربية المستدامة.// انتهى //18:57ت م0159

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