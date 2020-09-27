

المدنية المنورة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أجرى مستشفى النساء والولادة والأطفال في المدينة المنورة عملية معقدة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعا، كان يعاني من مشاكل خلقية نادرة تُعرَف بانقلاب المثانة الخَلقي.

وتبين بعد معاينة الطفل طبياً وجود مثانة بشكل مفتوح للخارج مع وجود عيب خَلقي في جدار البطن السفلي وتشوهات في المجرى البولي التناسلي الخارجي في العضو الذكري، مع جود انفصال حاد في عظام الحوض، مما استدعى إجراء تدخل جراحي.

وأُجريت للطفل عملية عاجلة استغرقت 6 ساعات تم من خلالها تكوين المثانة البولية وتجميع عضلات التحكم لعنق المثانة وترميم لجدار البطن السفلي, إضافة إلى تقريب الجزء الأمامي من الحوض، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وتم نقل الطفل للعناية المركزة وبعدها خرج من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء بفضل من الله .

// انتهى //

19:11ت م

0162





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية اليوم / نجاح عملية معقدة لطفل عمره أسبوع في مستشفى النساء والولادة والأطفال في المدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع وكالة الانباء السعودية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.