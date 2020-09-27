نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة وغرامة تأخر التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجنبًا لتطبيق أي غراماتٍ أو عقوباتٍ على صاحب المركبة في المملكة العربية السعودية، فقد زاد البحث عن شروط تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة في السعودية، للإسراع في إصدار رخصة جديدة، قبل انتهاء صلاحية السارية، خصوصًا أنها خدمات تُقدم أونلاين عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة Absher منذ نحو 10 سنوات، للتيسير على المواطنين والوافدين في إنجاز الخدمات دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، وظلت تضيف إلى هذه المنصة الخدمات المُهمّة حتى تخطت مع الوقت أكثر من 200 خدمة في الجوازات والمرور والأحوال المدنية.

شروط تجديد رخصة السيارة في السعودية

وننشر عبر موقعنا، شروط تجديد رخصة السيارة في السعودية، خدمة للمواطنين والوافدين، خصوصًا الذين قربت صلاحية رخصة القيادة الخاصة بهم على الانتهاء، وهي على النحو الآتي:

لا بد من توفر تأمين للسيارة غير منتهي الصلاحية.

لا بد من سداد رسوم التأخير، إن وجدت.

سداد المخالفات المرورية التي جرى تسجيلها.

لا بد من أن يكون فحص السيارة ساري المفعول.

لا بد من سداد رسوم التجديد.

شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية والأوراق المطلوبة

وبعد معرفة شروط تجديد رخصة السيارة في السعودية، فإن تجديد الرخصة لصاحب المركبة له شروط، أيضًا، ويتطلب أوراقًا ومستندات يجب توفيرها، وذلك على النحو الآتي:

Advertisements

شروط التجديد

الفحص الطبي في مركز معتمد من المرور.

تسديد المخالفات المرورية، إن وجدت.

تسديد الرسوم.

الأوراق المطلوبة

إحضار النسخة الأصلية المنتهية.

إحضار بطاقة الهوية.

إحضار صورة من وثيقة تأمين المركبة.

طباعة نموذج طلب إصدار رخصة القيادة بعد تعبئته.

إحضار إيصال دفع رسوم تجديد الرخصة.

إحضار 6 صورة شخصية (4×6).

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية

قيمة الرسوم المطلوبة في إدارة المرور السعودية تختلف حسب المدة التي تريد التجديد بها، وهي كالتالي:

80 ريال سعودي في حالة التجديد لمدة عامين.

200 ريال سعودي في حالة التجديد لمدة 5 أعوام.

400 ريال سعودي في حالة التجديد لمدة 10 أعوام.

والجدير بالذكر أنه في حالة التأخر عن تجديد رخصة القيادة يتم فرض غرامة تأخير بعد 60 يوم من انتهائها، حيث تبدأ الغرامة من 300 إلى 500 ريال، وإذا لم يتم التجديد قبل 3 سنوات من تاريخ انتهاء الرخصة القديمة فيجب عمل رخصة جديدة ولا يجوز تجديدها.