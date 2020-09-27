نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب للمتقاعدين بالمملكة.. صرف تمويل يبدأ من 50 ألف حتي مليون ونصف ريال من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للمتقاعدين هي أحد التمويلات الشخصية التي يتم البحث عنها من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن يبقي البنك السعودي للاستثمار أحد البنوك الداعمة للمواطنين المتقاعدين وذلك من خلال تقديم تمويل نقدي شامل خاص بالمتقاعدين فقط، ويتم تقديم التمويل وفق اختيارات سداد تناسب الظروف المعيشية للجميع، بالإضافة الي تقديم التمويل بتوافق شرعي إسلامي وهو ما يحبذه الكثير من الباحثين عن التمويلات الشخصية، التمويل الشخصي مُتاح بعدة مبالغ نقدية تناسب جميع الاحتياجات الضرورية والمختلفة للباحثين عن التمويل، وسوف نوضح مبالغ تمويل المتقاعدين وكيفية الحصول علي التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار.

تفاصيل تمويل المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

مبلغ التمويل المعلن من البنك يبدأ من 50 ألف حتي 1.500.000 مليون ونصف ريال.

الموافقة الشرعية لتمويل المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار.

يتم سداد أقساط قروض المتقاعدين علي فترة طويلة تصل الي 5 سنوات.

إمكانية الحصول علي التمويل بدون الحاجة الي كفيل.

توفير ميزة الحصول علي تمويل ثاني بعد سداد النسبة المحددة من التمويل الأول.

في حالات الوفاة والعجز لا قدر الله يتم الحصول علي إعفاء من سداد باقي الأقساط.

شروط الحصول علي موافقة تمويل المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

راتب العميل يجب ألا يقل عن 12000 ألف ريال سعودي

أن يحمل العميل الجنسية السعودية.

عمر المستفيد من القرض يكون ما بين 38 عام الي 65 عام كحد أقصي.

إحضار كشف حساب عن مدة 3 شهور موضحاً بالكشف مقدار الراتب.

خطوات الحصول علي تمويل المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

يتم التقديم إلكترونياً للحصول علي تمويل المتقاعدين من خلال الدخول علي موقع البنك التالي: طلب تمويل، ومن خلال الطلب يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط علي تسجيل.

تمويلات بنوك السعودية

مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون بصفة مستمرة عن أفضل عروض القروض داخل بنوك المملكة التي يتم توفيرها للمواطن والمقيم، ومن هذه التمويلات تمويل لمدة 6 شهور أو عام ب 100 ألف ريال من بنك سامبا السعودي للسعوديين والمقيمين، كما يوجد تمويل قصير الأجل لمدة عام بأقل راتب من البنك الأهلي التجاري لجميع المقيمين داخل المملكة، بالإضافة الي تقديم تمويل خلال 3 ساعات يصل الي 3 مليون ريال من بنك ساب، وغيرها من العروض التمويلية التي يختار منها كل عميل ما يناسبه.