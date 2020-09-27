السعودية اليوم / فلسطين تسجل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

19:17ت م

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رام الله 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و1491 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.// انتهى //19:17ت م0164

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