اليوم الوطني / جامعة جازان تعلن الفائزين في مسابقة اليوم الوطني الـ90



جيزان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

بلغ عدد المشاركين في مسابقة اليوم الوطني الـ90 التي أطلقتها جامعة جازان على منصتها الإلكترونية تحت شعار "همة حتى القمة" أكثر من 400 مشارك من طلبة الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان حكمي أن المسابقة تضمنت ستة محاور هي: صناعة الفيديو، والصورة الفوتوغرافية، والرسم الرقمي، والخواطر النثرية، والتأليف الشعري، وأفضل تغريدة وطنية ، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف لبث الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز به واستكشاف المواهب الإبداعية لطلبة الجامعة والحرص على تنميتها وتشجيعها ورعايتها ، مستعرضًا نتائج المسابقة في مختلف محاورها .

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19:21ت م

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