اليوم الوطني / مجلس شباب الجوف يواصل تقديم جلسات ملتقى تعزيز الشخصية الوطنية لدى الشباب



سكاكا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

ينظم مجلس شباب الجوف يوم غد ضمن ملتقى تعزيز الشخصية الوطنية لدى الشباب جلسته الثالثة بعنوان " سعودي مر من هنا ... وهذا الأثر " يقدمها الدكتور فارس المالكي في تمام الساعة 5:30 مساء عبر منصة زووم ، كما ستقام الجلسة الثالثة بعنوان " المدخل للجودة الشخصية تقدمها حصة المقرن في تمام الساعة السابعة مساء عبر زووم.

ودعا الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند الهادي الجميع للحضور والاستفادة مما سيطرح في الجلسات والتي تأتي تعزيزا للشخصية الوطنية لدى الجميع من أبناء الوطن .

// انتهى //

19:21ت م

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