اليوم الوطني / محافظة الداير تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90



الداير 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

احتفلت محافظة الداير مساء أمس ، باليوم الوطني التسعين "همة حتى القمة " عبر عدد من الفعاليات شملت المسرح المتنقل الذي جاب شوارع المحافظة .

وجالت عربة مقطورة زاهية بالألوان مضيئة بالأنوار الخضراء والبيضاء في أحياء شوارع الداير ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية، بمشاركة الجهات الأمنية، مستعرضة صور القيادة الرشيدة وبث الأناشيد الوطنية التي حظيت بمشاركة فاعلة من مختلف أطياف المجتمع ، وتوزيع باقات من الورد على رجال الأمن البواسل والمواطنين والمقيمين .

وكانت محافظة الداير بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نفذت عددًا من الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني منها مسار للهايكنج وإنارة القرى الأثرية و القمم الجبلية بالمحافظة باللون الأخضر .

// انتهى //

19:46ت م

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