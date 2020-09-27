ثقافي / "نعمة الأمن والاستقرار" .. محاضرة برفحاء غداً



رفحاء 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية غداً محاضرةً بعنوان: "نعمة الأمن والاستقرار"، يلقيها الشيخ أحمد بن عاشق الشمري،بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي النموذجية الشمالي بمحافظة رفحاء ،بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج "انتماء" الدعوي.

وتهدف المحاضرة إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع،والتأكيد على قيمة الأمن والاستقرار.

// انتهى //

19:47ت م

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