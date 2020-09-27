السعودية اليوم / العراق يسجل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 , فيما سُجّلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

19:52ت م

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بغداد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 , فيما سُجّلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:52ت م0182

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