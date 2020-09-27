“الحج والعمرة”: الحصول على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” فردي لكل شخص على حدة

بلادي – الرياض :أوضح مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة أن الحصول على تصريح العمرة من تطبيق “اعتمرنا” فرديّ وبدون مرافقين.
وأفاد بأن التسجيل في التطبيق مرتبط بالتسجيل في تطبيق “توكلنا”، ولا يمكن للمسجِّل إضافة مرافق كالزوجة مثلاً؛ لأن على كلّ فرد التسجيل بشكل منفصل.
وكانت الوزارة قد أطلقت التطبيق للأجهزة الذكية ضمن إجراءات العودة التدريجية للعمرة والزيارة.
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