وزير الحج: لن يُسمح لأي شخص بأداء العمرة إلا عبر تطبيق “اعتمرنا”.. وهذه الأعمار المسموح لها

بلادي – الرياض :شدد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن على أنه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي لأداء العمرة إلا عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضح، في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية اليوم، أن هناك خطة دقيقة محسوبة بالثواني من مرحلة دخول كل فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة وحتى خروجهم.

وأضاف أن أداء العمرة سيكون بتباعد ووفق الإجراءات الاحترازية التي تمت في الحج، مشيرا إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 و65 سنة، وأن تصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

وبين أن اليوم الأول من عودة العمرة سيتم فيه تقسيم المعتمرين إلى 12 فوجا لأداء العمرة على مدار الـ24 ساعة.