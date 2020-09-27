نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذربيجان على صفيح ساخن.. إعلان الأحكام العرفية وحظر التجوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة في أذربيجان منذ قليل، الأحكام العرفية إلى جانب فرض حظر التجوال في باكو ومدن أخرى، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قرة باغ والقوات الأذربيجانية وزيادة حالة الغليان.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف أنّ الأحكام العرفية ستسري ابتداء من منتصف الليل، إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00 في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قرة باغ.

فيما كان قد أصدر الجيش الأذربيجاني، بيان منذ قليل، أعلن فيه السيطرة على منطقة استراتيجية في إقليم ناغروني قره باغ، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش الأرميني.

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ومن جانب آخر، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وقال باشينيان في كلمة ألقاها في البرلمان: "يجب أن ننظر في مسألة الاعتراف باستقلال قره باغ، هذا الموضوع مدرج في جدول أعمالنا. يجب أن نبحث ذلك بجدية بالغة، ونحن ننظر في جميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

واندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.