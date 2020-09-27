نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رخصة القيادة منصة أبشر absher.sa وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رخصة القيادة هي أحد الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية، فسياسة التحول الرقمي التي انتهجتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة ونجح في التسهيل على المواطنين ويمكن استعلام عن تاريخ انتهاء رخصة السيارة لكافة المواطنين من خلال الإنترنت عبر منصة وزارة الداخلية أبشر وعلى غرار ذلك قدمت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل برقم الهوية وسوف نطلق لكم تفاصيل الاستعلام عن المخالفات المرورية أيضًا من أجل تجديد رخصة القيادة.

الاستعلام عن رخصة القيادة

إصدار رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية من أهم خدمات موقع أبشر الإلكترونية، والتي قدمت العديد من الخدمات لأبناء السعودية الحاصلين على الجنسية، وأيضًا الوافدين، وسهلت فرصة الحصول على تلك الخدمات مجانًا بدون الحاجة إلى سداد رسوم للاستعلام، ولكن يتم سداد قيمة الاستفادة من الخدمة فقط.

استعلام عن رخصة القيادة أبشر

زيارة منصة أبشر الإلكترونية absher.sa وتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة السر.

الدخول بعدها إلى الخدمات الإلكترونية، وزيارة بوابة الاستعلام عن تجديد رخصة القيادة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في رقم الهوية ورقم المرور، وتاريخ الرخصة.

قم بإدخال رقم التحقق الذي يظهر على الشاشة حتى يتم إثبات إنسانيتك.

سيتم التعرف على كافة التفاصيل التي تخص رخصة القيادة بالتفصيل سواء تاريخ انتهائها ومتى يتطلب الأمر التجديد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية أبشر

وحتى تقوم بتجديد رخصة القيادة لا بد أن تقوم بسداد المخالفات المرورية كاملة، وقد وفرت خدمة أبشر فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية ومنها قم بالدخول إلى خدمات الأفراد.

أدخل البيانات كاملة، ومن ثم قم بزيارة منصة الخدمات الإلكترونية، ومنها اختر المخالفات المرورية.

قم بإدخال رقم الهوية حتى تحصل على جميع المخالفات المرورية التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة، وعند سداد رسوم المخالفات المرورية من بوابة أبشر يمكن بجدها تجديد رخصة القيادة بسهولة، ومن خلال نفس الموقع، حيث أنه من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية.