نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بنك التسليف وشروط الاقتراض من البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن بنك التسليف وشروط الاقتراض من البنك ، وفر بنك التنمية الاجتماعية الاستعلام عن قروض بنك التسليف لعام 1441 بطريقة إلكترونية جديدة قد تريح المواطنين وتساعدهم في معرفة كل ما هو جديد بالنسبة للقروض القديمة والاستعلام عن اى شئ يخص القروض ، وذلك عن طريق كشف حساب إلكتروني من خلال الإنترنت . كما أن البنك له شروط خاصة على كل قرض سواء كان قرض شخصي أو قرض زواج أو قرض الأسرة والآن سوف نقدم لكم كيفية الاستعلام عن القروض .

كيفية الاستعلام عن قروض بنك التسليف لعام 1441

للاستعلام عن قروض بنك التسليف يجب اتباع الخطوات التالية

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي من هنا

بعد ذلك نضع على كلمة تسجيل الدخول ثم ادخل رقم الهوية وكلمة المرور .

يتم الانتقال إلى الاستعلام عن القروض بعد تسجيل الدخول بنجاح ، ومن هنا سوف يظهر لك كل القروض التي حصل عليها المستخدم .

ولمعرفة الأقساط والدفعات نضغط على قائمة الأقساط والدفعات التي تظهر في الأقساط المتبقية والأقساط المدفوعة .

ومن مميزات هذه الخدمة الاستعلام عن أى أنظمة القروض المتاحة في بنك التنمية الاجتماعية ومعرفة كل شروط القروض بسهولة .

ما هي شروط الاقتراض من بنك التسليف

للاقتراض من بنك التسليف هناك بعض الشروط يجب اتباعها للحصول على القرض وهي

للحصول على القرض يجب أن يكون الشخص معه للجنسية السعودية .

يجب أن يكون المتقدم للقرض عمرة لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة .

المرتب الشهرى للمتقدم يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي ولا يزيد عن 10000 ريال سعودي .

ومن شروط القرض أيضاً أن يقدم الشخص المتقدم للقرض مفردات المرتب او ما يثبت القدرة المالية على سداد أقساط القرض .

ومن أهم شروط القرض أن يوجد كفيل سعودي يضمن المتقدم للقرض .

ومن خلال ما تقدم لكم فإن كشف الاستعلام عن قروض بنك التسليف لعام 1441 يسهل لكم الاطلاع على شروط الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية ، والاستعلام عن كل قروض بنك التسليف .

الشروط الخاصة بالكفيل من بنك التسليف

يجب أن يكون الكفيل حامل للجنسية السعودية .

يجب أن يوفر الكفيل كافة الضمانات التي تشترط عليها اللائحة .

يجب أن يكون الكفيل يعمل في القطاع الخاص ويكون مسجل من قبل التأمين الاجتماعي .

يجب على الضامن ومقدم الطلب ان يوقعون على الفاتورة المخصصة للدفع الكامل .

أن الاقتطاع الشهري من راتب الكفيل يبلغ ثلث صافي الربح .

شروط قرض الزواج من بنك التسليف