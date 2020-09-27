السعودية اليوم / لبنان تسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1012 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأنّه ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 347 حالةً بعد تسجيل سبع حالات وفاة.

// انتهى //

21:17ت م

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بيروت 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 36240 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأنّه ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 347 حالةً بعد تسجيل سبع حالات وفاة.// انتهى //21:17ت م0190

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