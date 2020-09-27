الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء

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عمر شويل - جدة في ظل التطور التكنولوجي الذي شهدته المملكة في جميع المجالات قامت الشركة السعودية للكهرباء هي الأخرى بتطوير خدماتها التي تقدمها لعملائها، لذا عملت على تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومعرفة كافة البيانات المرتبطة بها عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، كما يمكن متابعة الاستهلاك الشهري للمستهلك دون الذهاب إلى فروع الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة أمر سهل ويسير بعد أن قامت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي يقدم العديد من الخدمات من أبرزها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بصورة تفصيلية وذلك باتباعك الخطوات التالية:

زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستهلك. إدخال رقم الحساب، والانتظار حتى تظهر صفحة بها فواتير الكهرباء القديمة والجديدة. خطوات إنشاء حساب على موقع الشركة السعودية للكهرباء

حتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك لابد أن يكون لديك حساب لدى الشركة، وذلك بإنشاء حساب باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

الضغط على أيقونة تسجيل الموجودة في يمين الصفحة.

اختار نوع الحساب الذي ترغب في إنشاؤه سواء للأشخاص، أو للشركات.

نختار حساب الأفراد، وهنا لا بد من تحديد كونه حساب لمواطن، أم حساب زائر، أم دول مجلس التعاون.

بهذه الخطوات يكون لديك حساب لدى الشركة السعودية للكهرباء، وبذلك يمكنك الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك سواء برقم الحساب، أو رقم اللوحة كما ذكرنا في الخطوات السابقة.