نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء متجر نون الالكتروني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء نون السعودية، يبحث الكثير من الأشخاص عن رقم خدمة عملاء نون وهو متجر إلكتروني مشهور يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات مختلفة الاقسام لجميع من يبحثون عن التسوق الالكتروني كوسيلة أفضل للتسويق بديلة عن التسوق العادي، ويعتبر نون هو الأشهر مقارنة بالمتاجر الالكترونية الأخرى التي تقدم خدمات البيع الالكتروني، فكثير من الأشخاص يريدون التسوق إلكترونيا عبر نظام نور الالكتروني.

رقم خدمة عملاء نون الالكتروني

يقدم المتجر الكثير من المنتجات متنوعة الأقسام فهو الأشهر في السعودية من أجل تقديم خدمات إلكترونية، فقد سهل لكم المركز طريقة التواصل مع تطبيق نون من أجل شراء الكثير من المنتجات المتوافرة، وهذه الأرقام وكذلك طرق التواصل المختلفة تكون كما يلي:

Advertisements

رقم متجر نون الموحد للتواصل من خلاله: 8001160210

الموقع الإلكتروني لمتجر نون: help.noon.com

البريد الإلكتروني لمتجر نون: [email protected]

التواصل عبر تطبيق واتس آب من خلال الرابط التالي ”نون واتس آب “

ويعتبر الرقم أو البريد الالكتروني جاهز من أجل التواصل معكم خلال الأربعة وعشرين ساعة وذلك من أجل الرد السريع عليكم جميعاً.

المنتجات على متجر نون الالكتروني

يوفر لكم متجر نون الالكتروني مجموعة كبيرة من المنتجات من جميع الاقسام يمكنكم شرائها من المتجر، إلكترونيا مع خدمات التوصيل المجاني لعنوانكم:

المنتجات الالكترونية مثل الأجهزة الإلكترونية كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب وكثير من المنتجات الأخرى.

الملابس والمنسوجات من كافة الأنواع سواء ملابس اطفال، ملابس الكبار والملابس الرجالي والملابس الداخلية.

المفروشات من السجاد، الموكيت والمفروشات مثل الأطقم الموضوعة على السرير والأطقم الموضوعة في النيش والموكيت.

الأحذية والاكسسوارات والجلود.

هذا ويمكنك التواصل مع المتجر الإلكتروني عندما تطلبون أي من المنتجات من متجر نون من خلال جميع طرق التواصل المعروضة بالأعلى.