نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جدة تدشن معرض "حدث" ومنصة "فن وتصميم" الإلكترونية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دشن رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم معرض " حدث " الافتراضي للأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون ومنصة (فن وتصميم) الإلكترونية والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس القادم بمقر شطر الطالبات بالفيصلية .
ويأتي تدشين المعرض والمنصة ضمن أهداف الجامعة لتعريف الجهات بالأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون وإيصال رسالة الفنان السعودي وعمله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع ، ولتصبح منصة " فن وتصميم " دائمة لعرض أعمال الفنانين السعوديين من داخل الجامعة حالياً ومن خارجها مستقبلاً .
وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة الدكتور أمل الظبياني أن معرض " حدث " يضم مجموعة منوعة من اللوحات والصور الفنية والمجسمات والأعمال اليدوية ، فيما سيتم من خلال منصة " فن وتصميم " فتح قنوات التواصل بين الكلية والجهات الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية من أعمال الطالبات من الجهات الحكومية أو الخاصة ، وذلك دعماً لأعمال طالبات كلية التصاميم والفنون ونشر وتوثيق الأعمال التصميمية والفنية المميزة .
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