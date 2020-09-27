نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي بالسعودية: هو راتب عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للمستحقين بالمملكة العربية السعودية، ويتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بداية أول كل شهر هجري، ويتم الصرف للمستحقين محدودي الدخل، وأصحاب الحاجة، ويستفيد من الضمان الاجتماعي كل من بلغ سن الشيخوخة من ذكر أو انثى، ويكون غير مستطيع العمل، أو به عجز مؤقت أو دائم، أو لم يقدر على العمل بسبب الإعاقة، ويشمل أيضاً الضمان الاجتماعي بعض الأسر، مثل المطلقة وتعول أبناء، أو الأرملة التي معها أبناء، وكذلك الأسرة المعلقة مثل غياب الزوج عنها، أو زوجها يكون مفقود، أو الذي هجر عنها زوجها، وكذلك يشمل المرأة المطلقة والأرملة التي لا تعول وهجرها زوجها أو فقد عنها، ويشمل راتب الضمان الاجتماعي فئة الأيتام، وهو الذي توفى والده، أو توفت والدتها، أو الأيتام مجهولين الأب.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول 1442

بعد أن تم تحديد موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1442، تم تحديد موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول لسنة 1442 هجرية، وهو أن موعد نزوله سيكون يوم الاثنين الموافق 1/4/1442 هجرية، وهو أول شهر ربيع الآخر، ويوافق بالتاريخ الميلادي يوم 16/11/2020 نوفمبر.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي تعرف على آلية صرف راتب الضمان في أيام العطلات الرسمية بالسعودية

من الأمور المتبعة في النظام بالسعودية في صرف راتب الضمان الاجتماعي، هو أنه إذا صادف يوم صرف راتب الضمان الاجتماعي يوماً من أيام العطلات الرسمية، مثل يوم الجمعة فيتم تقديم صرف راتب الضمان يوماً ليصبح يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة، ولكن إذا صادف يوم نزول راتب مقطوعة الضمان الاجتماعي يوم السبت، فسيتم ايداع وصرف الراتب يوم الأحد، وذلك لأن يوم الجمعة والسبت عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية، وإذا صادف ايداع راتب الضمان الاجتماعي أجازات الأعياد مثل عيد الأضحى، وعيد الفطر المبارك بالسعودية، ففي الغالب يتم تقديم موعد ايداع راتب الضمان الاجتماعي، وذلك مراعاة لمصلحة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.