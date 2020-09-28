نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج واحد من الخدمات التي حرصت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على تقديمها للأفراد المقبلين على الزواج والذين استطاعوا الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة للزواج، وقد أقدمت وزارة الصحة على طرح هذه التحاليل وألزمت المقبلين على الزواج بها من أجل التأكد من خلو العروسين من أية أمراض وراثية، مما يجعلها مؤثرة تأثيرًا بالغ على الأجنة فيما بعد، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الفحص من خلال الإنترنت عبر الطريقة والرابط الذي قدمته الوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الفحص الخاصة

هناك أهمية كبيرة لإجراء الفحص الشامل قبل الزواج، وقد صرحت وزارة الصحة السعودية أن أهميتها تكمن في:

يضمن الزوجين أنهما سينجبان أطفالًا أصحاب لن يتأثروا بأية أمراض وراثية قد تكون لدى الزوجين.

من الممكن أن يكون أحد الزوجين حاملي لأي مرض معدي وبالتالي في حال إتمام الزواج قد ينتقل المرض إلى الشريك الآخر.

الفحوصات الشاملة قد يكون لها دور في اكتشاف العديد من الأمراض مبكرًا وبالتالي علاجها بوسائل العلاج المتاحة والمناسبة.

الاستعلام عن نتائج الفحص بالسجل المدني

وإن أردت الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا فيمكن استخدام رقم السجل المدني ومن ثم اتباع الخطوات التالية فقط:

ستقوم أولًا بزيارة موقع وزارة الصحة السعودية الإلكتروني ومن ثم ستقوم بالدخول إلى القائمة الرئيسية.

عليك أن تقوم بزيارة بوابة التوعية الصحية وستجدها في القائمة الأساسية ومنها تختار مراكز فحص ما قبل الزواج.

ستقوم الآن بإدخال البيانات المطلوبة وهي عبارة عن رقم السجل المدني أو رقم الحدود وأيضًا النوع ثم يتم إدخال رمز التحقق للتأكد من إنسانية المستخدم للموقع، ومن ثم النقر على متابعة من أجل التعرف على نتائج التحاليل التي تم إجرائها بدون الحاجة إلى زيارة مقرات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

وتلزم وزارة الصحة السعودية كل المقبلين على الزواج بإجراء الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا حتى لا يتم التعرض إلى المسائلة ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن الفحوصات ما قبل الزواج من خلال بوابة التوعية الصحية المتاح من خلال موقع الوزارة.