نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق اعتمرنا آلية التسجيل لأداء العمرة وطريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا حجز عمرة المولد النبوي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة السعودية عن فتح باب العمرة مرة أخرى والزيارة إلى مكة بصورة تدريجيًا المقيمين بالأراضي السعودية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442 هجريًا و4 أكتوبر 2020 ميلاديًا، ولذلك يبحث الكثير من أهالي المملكة والمقيمين بأراضيها عن طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا eatmarna بعد قرار فتح العمرة تدريجيًا بهدف الاستفادة من خدمات التطبيق وحجز موعد العمرة من خلال أجهزة الجوال سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو نظام الIOS لهواتف الأيفون، وهو ما سنوضح لكم في السطور التالية.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا 1442

أصبح بإمكان مواطني المملكة السعودية والمقيمين بداخلها حجز موعد العمرة بعد توقفها فترة طويلة بسبب انتشار وباء كورونا الذي اجتاح جميع دول العالم في الفترة الماضية، ولذلك شغل محركات البحث الكثير من التساؤلات حول طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا بعد تحميلها على أجهزتهم من خلال رابط تحميل تطبيق اعتمرنا على اندرويد وايفون، واتباع الخطوات التالية:

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الدخول على تطبيق اعتمرنا من الهاتف الجوال. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الذهاب إلى بيانات التسجيل. البدء في إدخال البيانات المطلوبة لحجز موعد العمرة. اختيار وتحديد الموعد المناسب. الضغط على كلمة تسجيل.

وزارة الحج تعلن عودة العمرة والحجز عبر تطبيق “اعتمرنا”

طريقة حجز موعد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا 1442

كما وضح المسؤولين عن تطبيق اعتمرنا الالكتروني طريقة حجز موعد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا خلال المراحل الأربعة التي تم تحديدها من قبل وذلك بعد تحميله واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS تحميل تطبيق “اعتمرنا” تسجيل البيانات واختيار سواء عمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة. شرط التسجيل المسبق من خلال تطبيق توكلنا والتأكد من عدم إصابة المعتمر بفيروس كورونا. بعد ذلك يحصل المعتمر على التصريح من خلال التطبيق. التوجه إلى لأحد مراكز نقل وتجمع المعتمرين المقرر الإعلان عنها لاحقًا. إظهار التصريح وقت الطلب مع ضرورة الالتزام بالوقت المتاح بالتصريح. الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الصحية ولبس المعتمر للكمامة. بعد ذلك يتم ركوب المواصلات المخصصة للقادمين من مراكز نقل المعتمرين. ثم يتم التوجه إلى الحرم المكي أخيرًا التجمع إلى مركز التجمع للبدء في نقل المعتمرين بعد انتهاء المناسك. كما يستطيع المعتمر المبيت في إحدى الفنادق الموجودة بمكة بشرط حصوله على تصريح مسبق للصلاة بالمسجد الحرام في أحد الأوقات المتاحة بالتطبيق.

برنامج اعتمرنا للحج والعمرة للعام الهجري 1442

أكدت الحكومة السعودية على قرار عودة العمرة بصورة تدريجية مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار وباء كورونا المستجد، ويستطيع المواطن أو الوافد بالأراضي السعودية الاستفادة من تطبيق اعتمرنا بعد تسجيل الدخول والحصول على خدمات العمرة للعام الحالي، كما أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية أن عودة العمرة ستكون وفق تقنية جديدة تعمل على توفير الفرص أمام جميع الأفراد بالشركات والمؤسسات والقطاعات المختلفة، وذلك بصورة الكترونية كاملة من خلال تطبيق اعتمرنا الالكتروني.

تصريح العمرة والصلاة عبر تطبيق اعتمرنا

كما أتاحت الحكومة إمكانية الحصول على تصريح للصلاة بالمسجد الحرام في أوقات محددة، علمًا بأن المرحلة الثانية تبدأ من يوم الأحد الموافق 1-3-1442 والموافق 18 أكتوبر 2020، وذلك بالإضافة إلى إمكانية زيارة الأماكن الدينية المختلفة بالمملكة بعد أداء مناسك العمرة شرط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع مواطني المملكة، وذلك من خلال تطبيق جميع فرص الرعاية الصحية الممكنة والخدمات الميسرة للمواطنين وتسهيل الاستفادة منها عبر تطبيق اعتمرنا الذي تقدمه المملكة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.