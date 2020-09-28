نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قروض بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قروض بنك التسليف حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قروض للمواطنين وأنها من اهم المسائل التي تعمل على مساعدة الأفراد وتلبية احتياجاتهم الضرورية وابعادهم عن الفقر والحاجة ولذلك فأنها تعرف باسم خدمات بنك التسليف حيث أنة يقدم البنك هذه الخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمنشئات وذلك لتوفير فرص عمل للشباب داخل المملكة ولتيسير الزواج ويقدم البنك دعم المبتكرين والمخترعين لتطوير الأفكار وتحولها إلى مشاريع حقيقة حيث أنة أيضا يقدم للمواطنين خدمة الاقتراض المالي في العديد من المجالات المختلفة وذلك يتم من خلال قروض بنك التسليف. شروط بنك التسليف الخاصة بالكفيل أن يكون سعودي الجنسية.

يتوجب معرفة إذا كان حصل على قروض من بنوك أخزي سابقا.

أن يكون الشخص منتظم في سداد القروض.

أن يكون الكفيل مسجل في جهة التامين الاجتماعي ويعمل في القطاع الخاص.

يجب أن يقدم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أن يكون الضامن ومقدم الطلب ملتزمين بتوقيعهم على الفاتورة التي تختص بعملية الدفع الكامل.

يتوجب توفير الضمانات التي تشترط عليها اللائحة .

أن يعادل الاقتطاع الشهرى من المرتب حوالى ثلث صافى المرتب. شروط قرض الزواج من بنك التسليف أن يكون لم يسبق لاحد منهم الزواج من قبل أي يكون الزواج المطلوب الاقتراض له هو الزواج الأول لكل من الزوجين.

أن يكون سن المتقدم 18 عام لايقل عن ذلك.

يشترط أن تكون الزوجة تحمل الجنسية السعودية أو لديها جنسية عربية لدولة من الدول التي تنتمى لمنظمة التعاون الخليجى. الأوراق المطلوبة لطلب قرض الزواج يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية للعميل.

أن يقدم مستند عقد الزواج.

أن يعمل على تقديم مستند العائلة مع ايجاد الزوجة بالمستند.

تقديم اصل النموذج 104 ويوقع علية المقترض.

أن يكون مختوم من جهة العمل وأيضا النموذج موجود بالموقع الرسمي للبنك ويكون معبأ بالكامل.

نموذج تصريح بيانات من وزارة الداخلية.

يجب تقديم مستند رسمي من البنك يكشف الراتب الأخير ل 3 شهور سابقة.

أن يقوم على تقديم اصل رقم الابيان من البنك.

إذا كانت الزوجة متوفية إدن يجب ارفاق شهادة وفاة الزوجة.

ارفاق مستند كارت العائلة مدون فيه الزوجة الأولي المتوفية في حالة إذا كان الزواج للمرة الثانية.

يجب تقديم النموذج البريدي ويكون موقع علية اسم موظف البريد وختم مكتب البريد السعودي وموقع علية من المستفيد. شروط قرض الترميم أن يكون عمرة 21 سنة عن القيام بتقديم الطلب. يجب دفع الأقساط إذا كان مرهون لجهة حكومية. يلزم أن يكون العقار ملكا لمقدم الطلب. أن يكون عدى على بناء العقار خمسة اعوام. إذا تم نقل الممتلكات إلى احد الأقرباء لابد أن تمر سنتين من الأعوام. يجب أن يمر 8 سنوات على قرض الترميم الماضي لنفس العقار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن قروض بنك التسليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.