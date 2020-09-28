نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الإستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي، يبحث المواطن السعودي عن كيفية الحصول على المعونات وتوفير كافة الموارد البشرية للأسر التي تستحق المعونة، كما يرغبون في البحث عن طرق للتنمية البشرية لهم، حيث تساهم المملكة العربية السعودية فى مساعدة المحتاجين ومحدودى الدخل للحد من العوز والحاجة، وتعمل على توفير حياة كريمة لكافة الشعب السعودي، وتساهم للحكومة السعودية لتوفير كافة احتياجات المواطنين السعوديين.

نظام الضمان الاجتماعي السعودي 1442

يعد الضمان الإجتماعي بمثابة معونات شهرية تقوم مقدمة من قبل جهة حكومية ألا وهي وزارة التضامن الإجتماعي، تقدم المملكة العربية السعودية مقابل مادي لذوي الدخل المحدود، كما يتم توفير لهم رخاء المعيشة لسد احتياجات تلك الأسر وللتغلب على مصاعب الحياة.

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الفئة المستهدفة من التضامن الإجتماعي 1442

المواطن السعودي الأعزب من أسرة محدودة الدخل.

زوجة المواطن السعودي محدودي الدخل.

المواطن محدود الدخل الحامل لبطاقة التنقل داخل أرجاء المملكة السعودية.

العائلة ذات الأصل السعودي محدودة الدخل.

الأيتام والمساكين.

ذوي الإحتياجات الخاصة.

السيدة الأرملة أو المطلقة.

المسؤول أو رب الأسرة لأبناء مدمنين.

الأسرة ذات العائل المدمن.

الأشخاص الذين قد بلغوا سن الستين عاما.

الأطفال مجهولي النسب.

الشباب الذين يعيلون أسرة بأكملها.

الأشخاص الذين فقدوا من آبائهم ولم يتم التوصل لأسرهم.

النساء الذين وصلوا لسن الشيخوخة و تجاوزوا سن الستين فأكثر.

رقم الضمان الاجتماعي وزارة العمل السعودية

كيفية الإستعلام عن الرقم الخاص بالتضامن الاجتماعي لكل مواطن مستحق

الإتصال على الرقم الخاص بالتضامن الاجتماعي وهو 800122277.

في حالة عدم الرد بشكل سريع يمكن التواصل على الرقم الخاص بمؤسسة التضامن الإجتماعي وهو 0112915588.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيًا

كيفية الإستعلام عن الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني لكل مواطن مستحق

الدخول على الصفحة الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيًا

إدخال الرقم السري في المكان المخصص له.

إدخال اسم المستخدم في المربع الخاص به.

التمرير في الصفحة للحصول على الرقم الخاص بكل مستحق لمعونة التضامن الإجتماعي.

فى النهاية تحدثنا معك عزيزى المواطن السعودى عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وطرق التسجيل فيها، كما عرفنا ماهية التضامن الاجتماعى، واى الفئات المستحقة للحصول على مقطوعة الضمان الإجتماعي السعودى.